Рост цен на лекарства прокомментировали в Минздраве

«Напомним, что в соответствии со статьей 426 Кодекса РК “Об административных правонарушениях” предусмотрена ответственность за реализацию препарата выше утвержденной предельной цены. В случае установления факта реализации выше предельной цены, необходимо обращаться в территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля с мотивированными документами (чек о покупке) или через мобильное приложение DARIKZ», — отмечается в пресс-релизе.