«Крайне важно повысить производительность труда, модернизировать промышленность, АПК (агропромышленный комплекс), сферу услуг, многие другие отрасли экономики и социальной сферы с помощью цифровых технологий, автоматизации производства и управленческих процессов, современных управленческих процессов», — сказал Путин.
Критически важно модернизировать отрасли экономики, заявил Путин
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Критически важно модернизировать отрасли экономики, в том числе и с помощью цифровых технологий, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.