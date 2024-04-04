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Критически важно модернизировать отрасли экономики, заявил Путин

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Критически важно модернизировать отрасли экономики, в том числе и с помощью цифровых технологий, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Крайне важно повысить производительность труда, модернизировать промышленность, АПК (агропромышленный комплекс), сферу услуг, многие другие отрасли экономики и социальной сферы с помощью цифровых технологий, автоматизации производства и управленческих процессов, современных управленческих процессов», — сказал Путин.

Путин Владимир
экономика