Путин: Россия не переводит экономику на военные рельсы

«Несмотря на все сложности сегодняшнего дня, мы же не переводим экономику в режим военного времени. Такого нет. Да, мы концентрируем усилия, концентрируем административный ресурс, финансовый ресурс на развитие оборонных отраслей производства. (Но.— “Ъ”) Мы не переводим экономику… на военные рельсы», — сказал господин Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России (цитата по ТАСС).