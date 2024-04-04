Путин: Россия не переводит экономику на военные рельсы

«Несмотря на все сложности сегодняшнего дня, мы же не переводим экономику в режим военного времени. Такого нет. Да, мы концентрируем усилия, концентрируем административный ресурс, финансовый ресурс на развитие оборонных отраслей производства. (Но.— “Ъ”) Мы не переводим экономику… на военные рельсы», — сказал господин Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России (цитата по ТАСС).
По мнению президента, в России все «достаточно сбалансировано».
О том, что Россия перевела экономику на «военные рельсы», часто говорят политики на Западе. Например, об этом говорили генсек НАТО Йенс Столтенберг, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, президент Польши Анджей Дуда и премьер Польши Дональд Туск.