Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Crocus Group сообщила о соответствии стройматериалов «Крокус сити холла» стандартам

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Crocus Group предоставила следствию всю документацию на материалы, которые использовались при возведении «Крокус сити холла». Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании.

Источник: РИА "Новости"

«Материалы, с использованием которых строился “Крокус сити холл”, соответствуют всем стандартам качества, следствию предоставлена соответствующая документация. Компания Crocus Group на данный момент активно сотрудничает с правоохранительными органами», — сообщили в компании в ответ на запрос ТАСС.

Всеми вопросами, связанными с проверкой здания «Крокус сити холла» на огнеустойчивость, занимается Следственный комитет РФ, также отметили в компании. Кроме того, в настоящее время проводится пожарная экспертиза, отмечено в ответе.

Ранее в четверг ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала «Крокус сити холла», могли способствовать стремительному развитию пожара, устроенного террористами во время нападения.