Crocus Group сообщила о соответствии стройматериалов «Крокус сити холла» стандартам

«Материалы, с использованием которых строился “Крокус сити холл”, соответствуют всем стандартам качества, следствию предоставлена соответствующая документация. Компания Crocus Group на данный момент активно сотрудничает с правоохранительными органами», — сообщили в компании в ответ на запрос ТАСС.
Всеми вопросами, связанными с проверкой здания «Крокус сити холла» на огнеустойчивость, занимается Следственный комитет РФ, также отметили в компании. Кроме того, в настоящее время проводится пожарная экспертиза, отмечено в ответе.
Ранее в четверг ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала «Крокус сити холла», могли способствовать стремительному развитию пожара, устроенного террористами во время нападения.