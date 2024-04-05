Определена компания, которая отремонтирует Матросский клуб во Владивостоке

Здание находится в ведении муниципалитета, который планирует превратить его в центр креативных индустрий для молодежи. В новом арт-кластере предусмотрены рабочие зоны, площадки для презентаций, а также возможности для обучения и развития креативных начинаний. Проект получил финансирование из федерального, регионального и местного бюджетов, что подчеркивает его значимость для культурного развития города.