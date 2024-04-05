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Определена компания, которая отремонтирует Матросский клуб во Владивостоке

Ремонт здания, где разместится центр креативных индустрий для молодежи, обойдётся в 818 млн руб.

Источник: VL.ru

Власти Владивостока подвели итоги торгов на реконструкцию исторического объекта — Матросского клуба (Светланская, 68). Реставрация здания, требующего срочного ремонта, будет осуществляться компанией «Амкон-ДВ», известной своими проектами в строительстве образовательных и медицинских учреждений. По данным мэрии, компания была единственным участником тендера, выиграв его по стартовой цене — почти 818 миллионов рублей.

Реконструкция пройдёт в два этапа за два года — 2024 и 2025. Первоначально проведут тщательное исследование и разработают проект обновления здания. Начало строительных работ — через полгода после заключения контракта — в середине октября. В планах: полная замена кровли, фасада, ремонт фундамента и обновление инженерных систем. Завершающий этап — благоустройство прилегающей территории.

Здание находится в ведении муниципалитета, который планирует превратить его в центр креативных индустрий для молодежи. В новом арт-кластере предусмотрены рабочие зоны, площадки для презентаций, а также возможности для обучения и развития креативных начинаний. Проект получил финансирование из федерального, регионального и местного бюджетов, что подчеркивает его значимость для культурного развития города.

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