Михаил Дегтярев и президент ПАО «Транснефть» обсудили дальнейшее сотрудничество

— При поддержке компании за последние три года реализован ряд социально значимых проектов. Например, оснащение детского технопарка «Кванториум», реконструкция и оснащение школ и пришкольных стадионов. Свою лепту внесла «Транснефть» и в роспись стен и свода алтаря Спасо-Преображенского кафедрального собора Хабаровска, — рассказал Михаил Дегтярев.