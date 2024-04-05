Михаил Дегтярев и президент ПАО «Транснефть» обсудили дальнейшее сотрудничество

Находясь с рабочим визитом в Москве, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с председателем правления, президентом ПАО «Транснефть» Николаем Токаревым. На повестке — вопросы дальнейшего взаимодействия регионального правительства и компании, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
В ходе состоявшегося совещания стороны подробно обсудили контуры будущего соглашения социально-экономического партнерства нашего региона и холдинга, поскольку прежнее подходит к завершению.
Сегодня ПАО «Транснефть» — один из крупнейших налогоплательщиков края. По нашей территории проходит система ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан), также в Хабаровске располагается штаб-квартира ООО «Транснефть — Дальний Восток».
— При поддержке компании за последние три года реализован ряд социально значимых проектов. Например, оснащение детского технопарка «Кванториум», реконструкция и оснащение школ и пришкольных стадионов. Свою лепту внесла «Транснефть» и в роспись стен и свода алтаря Спасо-Преображенского кафедрального собора Хабаровска, — рассказал Михаил Дегтярев.
Кроме того, ООО «Транснефть — Дальний Восток» является спонсором хоккейного клуба «Амур».