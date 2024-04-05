Ремонт федеральной автодороги «Вилюй» в Братске начнется 1 мая

— Планируется провести работы по фрезеровке существующего покрытия в местах образования колейности, устроить выравнивающий слой и слой износа из щебеночно-мастичной смеси, нанести разметку. Приоритетными являются участки, проходящие в жилых районах Энергетик и Гидростроитель. где все примыкания в границах полосы отвода федеральной трассы тоже будут отремонтированы, — отметил начальник отдела эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений филиала ФКУ Упрдор «Прибайкалье» в Братске Сергей Золотухин.