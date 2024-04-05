Ремонт федеральной автодороги «Вилюй» в Братске начнется 1 мая

В Братске прошло расширенное совещание по вопросу организации ремонтных работ на участке федеральной автодороги «Вилюй». Работы на участке протяженностью 27 километров начнутся 1 мая. Об этом сообщают в администрации Братска.
— Планируется провести работы по фрезеровке существующего покрытия в местах образования колейности, устроить выравнивающий слой и слой износа из щебеночно-мастичной смеси, нанести разметку. Приоритетными являются участки, проходящие в жилых районах Энергетик и Гидростроитель. где все примыкания в границах полосы отвода федеральной трассы тоже будут отремонтированы, — отметил начальник отдела эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений филиала ФКУ Упрдор «Прибайкалье» в Братске Сергей Золотухин.
А администрации сказали, что подрядчика для проведения работ уже определили, контракты заключили. В настоящий момент ведется подготовка к работам и заготовка материалов. Ремонт начнется с района Энергетик.
Кроме того, известно, что ремонт проведут методом сплошного покрытия, то есть будут меняться верхние слои асфальтобетонного покрытия, чтобы дорога была безопасной и комфортной.