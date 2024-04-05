Ещё одну часть земли в пользовании ВГУЭС во Владивостоке хотят отсудить

Прокуратура Приморья собирается через суд добиться, чтобы участок земли в пользовании Владивостокского государственного университета (ВГУЭС) вернули в федеральную собственность, сообщили в Telegram-канале ведомства.
Земельный участок площадью 4,8 тысячи кв. метров находится в районе улицы Нейбута во Владивостоке и представляет собой часть стихийного авторынка «Зелёный угол». Землю в 2004 году передали в бессрочное пользование ВГУЭС. Вуз должен был благоустроить территорию, организовать там парковку и базу для стажировки студентов.
Университет в мае 2004 года заключил с юрлицом договор на строительство базы. По документу после завершения работ права собственности на построенный объект и на сам участок земли переходили сторонам договора. Это прямо противоречило тому, на каких условиях землю предоставляли вузу.
Прокурор собирается через суд добиться, чтобы права собственности перешли снова государству, а сделка между вузом и нынешним собственником стала недействительной. Также планируется запретить совершать сделки со спорным объектом, пока идёт разбирательство, чтобы финансово обеспечить иск.
Напомним, это уже второй участок земли, который перешёл в чужую собственность из-за сомнительных сделок ВГУЭС. Бывший ректор вуза Геннадий Лазарев, его сын Иннокентий и ещё несколько сообщников находятся под стражей по обвинению в создании преступного сообщества. По версии следствия, группа присваивала землю и здания, находящиеся в оперативном управлении у ВГУЭС.