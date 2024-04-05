Ещё одну часть земли в пользовании ВГУЭС во Владивостоке хотят отсудить

Напомним, это уже второй участок земли, который перешёл в чужую собственность из-за сомнительных сделок ВГУЭС. Бывший ректор вуза Геннадий Лазарев, его сын Иннокентий и ещё несколько сообщников находятся под стражей по обвинению в создании преступного сообщества. По версии следствия, группа присваивала землю и здания, находящиеся в оперативном управлении у ВГУЭС.