Омское министерство ищет сотрудников на зарплату до 73 тысяч рублей

Так, в министерстве ищут кандидатов на должности:
— руководителя Межрайонного управления Министерства труда и социального развития Омской области № 2 (зарплата от 55 до 73 тысяч рублей);
— главного специалиста отдела трудовых отношений и уровня жизни департамента по труду — в кадровый резерв (от 31,9 до 45,7 тысячи рублей);
— главного специалиста отдела трудовой миграции департамента по труду — в резерв (от 31,9 до 45,7 тысячи рублей);
— ведущего специалиста отдела демографической и семейной политики Управления демографической и семейной политики (от 28,3 до 47,7 тысячи рублей);
— главного специалиста управления закупок правового департамента Минтруда (от 31,9 до 45,7 тысячи рублей).
Согласно объявлениям, кандидат на должность руководителя межрайонного управления должен иметь стаж государственной гражданской службы не менее 2 лет. А также не менее двух лет работать по специальности. К кандидатам на должности специалистов требования к стажу не предъявляются.
Документы по всем вакансиям принимаются до 25 апреля 2024 года.
Как стало известно «СуперОмску», конкурс предполагается провести 14 мая 2024 года.