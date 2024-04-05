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Омское министерство ищет сотрудников на зарплату до 73 тысяч рублей

Министерство труда и социального развития Омской области объявило с пятницы, 5 апреля 2024 года, прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей.

Так, в министерстве ищут кандидатов на должности:

— руководителя Межрайонного управления Министерства труда и социального развития Омской области № 2 (зарплата от 55 до 73 тысяч рублей);

— главного специалиста отдела трудовых отношений и уровня жизни департамента по труду — в кадровый резерв (от 31,9 до 45,7 тысячи рублей);

— главного специалиста отдела трудовой миграции департамента по труду — в резерв (от 31,9 до 45,7 тысячи рублей);

— ведущего специалиста отдела демографической и семейной политики Управления демографической и семейной политики (от 28,3 до 47,7 тысячи рублей);

— главного специалиста управления закупок правового департамента Минтруда (от 31,9 до 45,7 тысячи рублей).

Согласно объявлениям, кандидат на должность руководителя межрайонного управления должен иметь стаж государственной гражданской службы не менее 2 лет. А также не менее двух лет работать по специальности. К кандидатам на должности специалистов требования к стажу не предъявляются.

Документы по всем вакансиям принимаются до 25 апреля 2024 года.

Как стало известно «СуперОмску», конкурс предполагается провести 14 мая 2024 года.

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