Мэр Красноярска: работникам дорожных служб на 30% повысили зарплаты

По его словам, сейчас это главная задача у дорожных служб.
«Как только ночные и дневные температуры стали положительными, мы вывели подметальную и вакуумную технику на улицы города. Сегодня на дорогах трудятся пылесосы “Фанта” и элеваторные машины “Бродвей”. Ежедневно более 170 единиц техники убирают песчаную и гравийную смесь, которая осталась на дорогах и тротуарах после зимы», — написал мэр.
В планах на лето — закупить дополнительную технику, в том числе и для круглогодичной уборки. Одновременно с этим будут решать и кадровый вопрос, так как предприятиям не хватает водителей, механизаторов, автослесарей.
«В организациях, занимающихся содержанием УДС, уже повысили заработную плату на 30%. Есть предварительные договоренности с образовательными учреждениями о приеме на постоянную работу будущих выпускников. Поиск решений в этом направлении продолжим, чтобы качество уборки улиц отвечало запросам горожан», — заключил глава города.