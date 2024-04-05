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Мэр Красноярска: работникам дорожных служб на 30% повысили зарплаты

Глава Красноярска Владислав Логинов рассказал, как планируют приводить город в порядок.

Источник: Мэрия Хабаровска

По его словам, сейчас это главная задача у дорожных служб.

«Как только ночные и дневные температуры стали положительными, мы вывели подметальную и вакуумную технику на улицы города. Сегодня на дорогах трудятся пылесосы “Фанта” и элеваторные машины “Бродвей”. Ежедневно более 170 единиц техники убирают песчаную и гравийную смесь, которая осталась на дорогах и тротуарах после зимы», — написал мэр.

В планах на лето — закупить дополнительную технику, в том числе и для круглогодичной уборки. Одновременно с этим будут решать и кадровый вопрос, так как предприятиям не хватает водителей, механизаторов, автослесарей.

«В организациях, занимающихся содержанием УДС, уже повысили заработную плату на 30%. Есть предварительные договоренности с образовательными учреждениями о приеме на постоянную работу будущих выпускников. Поиск решений в этом направлении продолжим, чтобы качество уборки улиц отвечало запросам горожан», — заключил глава города.