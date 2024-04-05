Мэр Красноярска: работникам дорожных служб на 30% повысили зарплаты

«Как только ночные и дневные температуры стали положительными, мы вывели подметальную и вакуумную технику на улицы города. Сегодня на дорогах трудятся пылесосы “Фанта” и элеваторные машины “Бродвей”. Ежедневно более 170 единиц техники убирают песчаную и гравийную смесь, которая осталась на дорогах и тротуарах после зимы», — написал мэр.