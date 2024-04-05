Ветераны боевых действий получат ежемесячные выплаты автоматически

Как отметил Андрей Турчак, многие бойцы получили статус ветерана боевых действий, но при этом продолжают служить в зоне специальной военной операции. Поэтому бойцы физически не могут собрать необходимые документы и подать заявление на положенные по закону выплаты. Разработанный механизм позволит решить проблему путём автоматического начисления выплат по факту присвоения статуса ветерана.