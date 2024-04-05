Ветераны боевых действий получат ежемесячные выплаты автоматически

Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.
Как отметил Андрей Турчак, многие бойцы получили статус ветерана боевых действий, но при этом продолжают служить в зоне специальной военной операции. Поэтому бойцы физически не могут собрать необходимые документы и подать заявление на положенные по закону выплаты. Разработанный механизм позволит решить проблему путём автоматического начисления выплат по факту присвоения статуса ветерана.
Ранее «Башинформ» сообщал, что участников СВО по поручению президента страны Владимира Путина освободят от уплаты налога на имущество.