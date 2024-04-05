Прокуратура потребовала срочно расселить дом в Омске, угрожающий жизни жильцов

Как отметили в ведомстве, поводом для иска стали результаты проверки соблюдения требований жилищного законодательства при расселении жильцов из аварийного многоквартирного дома. Двухэтажное деревянное строение в 2022 году было признано аварийным со сроком отселения в 2029 году.
«Вместе с тем имеющиеся технические недостатки дома, состоящего из 11 жилых помещений, создают угрозу жизни и здоровью проживающих в них граждан. Физический износ конструктивных элементов здания превышает 74%. При этом мер по расселению жителей Администрация г. Омска не принимает», — говорится в официальном сообщении омской прокуратуры.
В целях защиты прав граждан прокуратура через суд требует администрацию Омска незамедлительно расселить жильцов аварийного дома, добавили в пресс-службе. В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении.
Дом № 24 по улице Олега Кошевого был построен в 1950 году. Согласно фотографиям, опубликованным пресс-службой омской прокуратуры, дом внутри имеет видимые разрушения. В частности, на одном из снимков видна дыра в потолке, через которую видно щели в деревянныхперекрытиях.
Добавим, сейчас действует общегосударственная программа по расселению граждан из аварийного жилья. В настоящее время федеральное финансирование в рамках национального проекта выделяется на расселение домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года.
Ожидается, что после полного исполнения этой программы будет принято решение о ее продлении. Этот позволит расселять дома, признанные аварийными после 01.01.2017. В настоящий же момент, дома с поздним сроком признания аварийности расселяют в индивидуальном порядка через суд.