Прокуратура потребовала срочно расселить дом в Омске, угрожающий жизни жильцов

Ожидается, что после полного исполнения этой программы будет принято решение о ее продлении. Этот позволит расселять дома, признанные аварийными после 01.01.2017. В настоящий же момент, дома с поздним сроком признания аварийности расселяют в индивидуальном порядка через суд.