В Перми на улице Лодыгина построят самый высокий ТРЦ в городе

В Перми планируют построить новый торгово-развлекательный центр. Со своими 10 этажами он станет самым высоким в городе. ТРЦ разместят в микрорайоне Крохалева на ул. Лодыгина, 44а.
Проектная документация на строительство уже прошла положительную экспертизу. Возведением задания займется СМУ № 11 из Перми. ТРЦ предполагает размещение офисов, торговые площади, игровые зоны, фудкорт. На строительство центра получило будет многофункциональным — с торговыми, офисными и прочими помещениями.
Компания несколько лет назад уже планировала приступить к строительству ТРЦ, тогда она собиралась возвести шестиэтажное здание. Со ссылкой на краевое Минимущество издание «Коммерсант-Прикамье» пояснило, что в новой редакции проекта уже 10-этажное здание займет площадь 20,9 тыс. кв. метров. Ведомство пока не дает разрешение на начало строительства из-за замечаний к представленному СМУ-11 пакету документов.
В Перми в число новых торгово-развлекательных центров Перми входит «iMALL Эспланада» на ул. Петропавловской. Его торговые галереи, кинотеатр и фудкорт занимают четыре этажа.