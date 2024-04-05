В Перми на улице Лодыгина построят самый высокий ТРЦ в городе

Компания несколько лет назад уже планировала приступить к строительству ТРЦ, тогда она собиралась возвести шестиэтажное здание. Со ссылкой на краевое Минимущество издание «Коммерсант-Прикамье» пояснило, что в новой редакции проекта уже 10-этажное здание займет площадь 20,9 тыс. кв. метров. Ведомство пока не дает разрешение на начало строительства из-за замечаний к представленному СМУ-11 пакету документов.