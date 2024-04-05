Приморье собирается восстановить производство свинины в следующем году

По словам министра, успешное осуществление этих планов возможно при условии предотвращения новых случаев заболевания животных африканской чумой свиней (АЧС). Министр уточнил, что обсуждение экспорта свинины ещё преждевременно, но уже разработана стратегия по возобновлению производства. Она включает в себя завершение всех противоэпидемических мероприятий и предотвращение новых случаев АЧС до конца текущего года. В следующем году планируется возобновление работы двух свинокомплексов в начале года и ещё двух — с мая, что позволит полностью восстановить свиноводство в регионе.