Приморье собирается восстановить производство свинины в следующем году

Сельскохозяйственные производители Приморья поставили перед собой задачу возобновить производство свинины в 2025 году и, по возможности, годом позже вновь начать экспортировать мясо свиней. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министр сельского хозяйства региона Андрея Бронца.
По словам министра, успешное осуществление этих планов возможно при условии предотвращения новых случаев заболевания животных африканской чумой свиней (АЧС). Министр уточнил, что обсуждение экспорта свинины ещё преждевременно, но уже разработана стратегия по возобновлению производства. Она включает в себя завершение всех противоэпидемических мероприятий и предотвращение новых случаев АЧС до конца текущего года. В следующем году планируется возобновление работы двух свинокомплексов в начале года и ещё двух — с мая, что позволит полностью восстановить свиноводство в регионе.
Бронц также отметил, что из-за АЧС регион понёс значительные потери, утратив 252 тысячи свиней, что привело к финансовым убыткам более 4 миллиардов рублей. После этих событий пострадавшие предприятия приняли меры для усиления защиты от вируса.
Африканская чума свиней была впервые обнаружена в Приморском крае летом 2019 года, что привело к сокращению популяции диких кабанов почти на 85%, но затем численность начала восстанавливаться. Заболевание также затронуло фермерские хозяйства и свинокомплексы. Последний случай зафиксирован в ноябре 2023 года.