В Казахстане из состояния бедности вышли 58 тысяч семей, получавших АСП

В Казахстане 58 445 семей, получавших адресную социальную помощь (АСП) в 2023 году и в первом квартале 2024 года, вышли из состояния бедности, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения РК.
В 2023 году АСП получили 114,1 тыс. семей (598,4 тыс. человек) на общую сумму 59,4 млрд тенге, за три месяца текущего года — 58,8 тыс. семей (312 тыс. человек) на 7,8 млрд тенге.
В числе регионов, имеющих наименьшее количество получателей АСП, Улытау — 538 семей (0,5%), Атырауская — 1,1 тыс. семей (0,9%), Северо-Казахстанская области — 1,6 тыс. семей (1,4%).
В структуре получателей АСП подавляющее большинство приходится на долю детей — 65,4% или 391,2 тыс. человек, работающие граждане −15,1% или 90,6 тыс. человек; лица, ухаживающие за детьми, пожилыми людьми и лицами с инвалидностью — 12,4% или 74,2 тыс. человек; оставшиеся 7,1% приходятся на другие категории граждан.
Основная цель АСП — выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.
АСП предусматривает:
- ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;
- предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка.
- содействие занятости путем трудоустройства, направление на обучение, предоставление грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела и другое.
К примеру, многодетная семья из Актюбинской области в рамках мер государственной поддержки в сентябре 2023 года получила безвозмездный грант в размере 400 МРП или 1 млн 380 тыс. тенге и открыла мини пекарню.
«Моя семья, в которой 6 детей, а также я и супруг, работающий в АО “Казпочта”, являлась получателем АСП в 2018—2019, а также 2022−2023 гг. Получив безвозмездный грант в 2023 году, я зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме того, благодаря открытию собственного дела я предоставила постоянные рабочие места двум безработным», — рассказала жительница г. Шалкар Актюбинской области Жанаргул Нагиметова.
Кристина Рогожникова из Костанайской области также открыла свое дело после получения безвозмездного гранта. Она с семьей получала АСП с 2021 по 2023 гг.
«Я давно присматривалась к сфере ногтевого сервиса, видела себя именно в этом направлении. В карьерном центре меня проконсультировали, после чего я прошла обучение по программе “Бастау бизнес”. Далее я получила грант в размере 1 млн 380 тенге и запустила работу своего кабинета», — поделилась успехами женщина.