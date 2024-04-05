В Казахстане из состояния бедности вышли 58 тысяч семей, получавших АСП

«Моя семья, в которой 6 детей, а также я и супруг, работающий в АО “Казпочта”, являлась получателем АСП в 2018—2019, а также 2022−2023 гг. Получив безвозмездный грант в 2023 году, я зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме того, благодаря открытию собственного дела я предоставила постоянные рабочие места двум безработным», — рассказала жительница г. Шалкар Актюбинской области Жанаргул Нагиметова.