Сегодня в одном из районов Ташкента отключили свет

Как сообщает пресс-служба столичного филиала РЭС, ремонтные работы продлятся восемь часов.
Таким образом, 5 апреля с 09:00 до 17:00 без света оставят махалли «Алишеробод», «Геологлар», «Тимурийлар» и «Геофизика».
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в некоторых локациях Мирзо-Улугбекского района столицы отключили свет на время ремонтных работ, передает корреспондент Podrobno.uz.
Как сообщает пресс-служба столичного филиала РЭС, ремонтные работы продлятся восемь часов.
Таким образом, 5 апреля с 09:00 до 17:00 без света оставят махалли «Алишеробод», «Геологлар», «Тимурийлар» и «Геофизика».