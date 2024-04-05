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Сегодня в одном из районов Ташкента отключили свет

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в некоторых локациях Мирзо-Улугбекского района столицы отключили свет на время ремонтных работ, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Как сообщает пресс-служба столичного филиала РЭС, ремонтные работы продлятся восемь часов.

Таким образом, 5 апреля с 09:00 до 17:00 без света оставят махалли «Алишеробод», «Геологлар», «Тимурийлар» и «Геофизика».

ЖКХ