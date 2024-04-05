16 дворовых территорий благоустроят в Екатеринбурге этим летом

В середине апреля в Екатеринбурге начнется благоустройство дворов. В этом году в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» включены 16 придомовых территорий:
- улица Рабочих, 11, 13, 15;
- переулок Северный, 5;
- переулок Красный, 4;
- улица Пехотинцев, 21 б;
- улица Софьи Перовской, 113;
- улица Софьи Перовской, 106;
- Сиреневый бульвар, 4, корпус 3;
- улица Уральская, 65;
- улица Садовая, 9;
- улица Сулимова, 42;
- улица Менделеева, 17;
- улица Щорса 94;
- улица Амундсена, 69;
- улица Белинского, 165 б, переулок Переходный, 5;
- улица Агрономическая, 63, улица Селькоровская, 4;
- улица Колхозников, 89.
Работы планируют завершить не позднее 1 сентября.
Уже в июле будут формироваться заявки на благоустройство придомовых территорий в 2025 году, отметили в мэрии Екатеринбурга.