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16 дворовых территорий благоустроят в Екатеринбурге этим летом

Они включены в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Источник: AFP 2023

В середине апреля в Екатеринбурге начнется благоустройство дворов. В этом году в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» включены 16 придомовых территорий:

  • улица Рабочих, 11, 13, 15;
  • переулок Северный, 5;
  • переулок Красный, 4;
  • улица Пехотинцев, 21 б;
  • улица Софьи Перовской, 113;
  • улица Софьи Перовской, 106;
  • Сиреневый бульвар, 4, корпус 3;
  • улица Уральская, 65;
  • улица Садовая, 9;
  • улица Сулимова, 42;
  • улица Менделеева, 17;
  • улица Щорса 94;
  • улица Амундсена, 69;
  • улица Белинского, 165 б, переулок Переходный, 5;
  • улица Агрономическая, 63, улица Селькоровская, 4;
  • улица Колхозников, 89.

Работы планируют завершить не позднее 1 сентября.

Уже в июле будут формироваться заявки на благоустройство придомовых территорий в 2025 году, отметили в мэрии Екатеринбурга.

ЖКХ