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СК не нашёл состава преступления в продаже стадиона «Пионер» в Иркутске

Напомним, ранее участок под спортобъектом продали под застройку жилыми домами.

Источник: РИА "Новости"

Накануне руководитель СК РФ по Иркутской области Анатолий Ситников встретился с инициативной группой горожан, выступающих за сохранение стадиона «Пионер» в Октябрьском округе Иркутска. Напомним, ранее участок под спортобъектом продали под застройку жилыми домами.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, в ходе расследования уголовного дела провели необходимые следственные действия, изучили документацию и осмотрели объект собственности. Также были допрошены должностные лица. В настоящее время на участок наложен арест.

Анатолий Ситников заявил, что следователи проверили законность действий должностных лиц по приватизации и продаже стадиона, и признаки состава преступления установлены не были. Довод о продаже участка по заниженной стоимости также не нашёл подтверждения. При оценке законности решения о прекращении уголовного дела также рассмотрят отдельные вопросы, поднятые заявителями.

СК