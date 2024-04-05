СК не нашёл состава преступления в продаже стадиона «Пионер» в Иркутске

Анатолий Ситников заявил, что следователи проверили законность действий должностных лиц по приватизации и продаже стадиона, и признаки состава преступления установлены не были. Довод о продаже участка по заниженной стоимости также не нашёл подтверждения. При оценке законности решения о прекращении уголовного дела также рассмотрят отдельные вопросы, поднятые заявителями.