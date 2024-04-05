Минэкономразвития обещает до конца года оцифровать 75% госуслуг для бизнеса

«Речь идет об электронных документах — водительском удостоверении, удостоверении личности в телефоне каждого из нас. Речь идет о платежах — штрафах или налогах, которые можно оплатить в два клика. Речь идет о госуслугах, информации, всевозможных выписках», — сказал вице-премьер.