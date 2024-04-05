Минэкономразвития обещает до конца года оцифровать 75% госуслуг для бизнеса

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. В Министерстве экономического развития и цифровизации рассчитывают до конца 2024 года перевести в цифровой формат 75% всех государственных услуг для предпринимателей. Об этом заявил глава ведомства, вице-премьер Думитру Алайба.
«Бюрократия обходится очень дорого каждому предпринимателю, этот вопрос мы хотим решить в первую очередь, а также ликвидируется элемент коррупции, полностью исключающий взаимодействие чиновника и предпринимателя», — сказал министр в интервью румынскому новостному порталу.
По его словам, еще в июне прошлого года онлайн были доступны только 38% госуслуг для предпринимателей, а на данный момент этот показатель достиг 54%.
Также министр рассказал о проекте по созданию приложения, которое будет содержать «все, что нужно гражданину при взаимодействии с государством».
«Речь идет об электронных документах — водительском удостоверении, удостоверении личности в телефоне каждого из нас. Речь идет о платежах — штрафах или налогах, которые можно оплатить в два клика. Речь идет о госуслугах, информации, всевозможных выписках», — сказал вице-премьер.
Он утверждает, что приложение может быть запущено уже через несколько месяцев.