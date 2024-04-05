Хоценко сообщил о появлении в Омской области первой врачебной амбулатории с жильем для медиков

Добавим, что в рамках президентской программы модернизации первичного звена здравоохранения Омская область получила из федерального бюджета на возведение модульных ФАПов и врачебных амбулаторий 150 миллионов рублей. Еще 37 миллионов рублей выделено из областной казны. Известно, что амбулатории с помещением для проживания медиков также будут возведены в Омском, Шербакульском и Любинском районах.