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Хоценко сообщил о появлении в Омской области первой врачебной амбулатории с жильем для медиков

В пятницу, 5 апреля 2024 года, губернатор Виталий Хоценко сообщил о сдаче в эксплуатацию первой врачебной амбулатории, построенной с жилыми помещениями для медицинского работника.

Учреждение обслуживает более полутора тысяч жителей двух населенных пунктов Большереченского района Омской области.

«Первая врачебная амбулатория, построенная с жилыми помещениями для медицинского работника, сдана в эксплуатацию. Объект здравоохранения обслуживает жителей села Такмык и деревни Ботвино. В амбулатории есть все необходимое для оказания как экстренной, так и плановой медицинской помощи», — заявил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

По данным областного Минздрава, новая амбулатория станет комфортной и населению, и медикам. В ней есть удобное помещение, где пациенты могут ожидать своей очереди, просторные и светлые кабинеты приема, процедурный и прививочные кабинеты, санитарные комнаты.

Отметим, что Такмыкская врачебная амбулатории ранее располагалась на втором этаже двухэтажного здания, лестницы были крутые. Пожилым жителям тяжело было подниматься.

В свою очередь, новая амбулатория оборудована специальными укладками, которые можно применять при инфаркте или повышенном давлении. Жителям, особенно пожилым, а также лицам с ограниченными возможностями здоровья теперь удобно посещать амбулаторию, для этого все оборудовано.

Добавим, что в рамках президентской программы модернизации первичного звена здравоохранения Омская область получила из федерального бюджета на возведение модульных ФАПов и врачебных амбулаторий 150 миллионов рублей. Еще 37 миллионов рублей выделено из областной казны. Известно, что амбулатории с помещением для проживания медиков также будут возведены в Омском, Шербакульском и Любинском районах.

медицина