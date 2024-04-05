Компания Intel продала офис в Нижнем Новгороде

Напомним, компания Intel приостановила работу в России в 2022 году. На тот момент в нижегородском офисе работало 866 сотрудников. Компания потребовала от своих нижегородских сотрудников взять административный отпуск, а затем отправила в простой со 100% оплаты. В августе того же года Intel предложил 500 разработчикам из Нижнего Новгорода релоцироваться в Германию.