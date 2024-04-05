Мингорисполком: минчане покрывают треть расходов на работу городского транспорта

Она обратила внимание на то, что на обеспечение работы городского пассажирского транспорта в 2023 году из бюджета было выделено примерно 588 миллионов рублей. Астрейко уточнила, что населением было оплачено примерно треть затрат транспортных организаций. Что касается оставшейся части, то нагрузку на себя взял местный бюджет, который направил на субсидирование пассажирских перевозок более 400 миллионов рублей.