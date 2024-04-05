Под Волгоградом запустили уникальное производство бытовой химии

Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, общая стоимость проекта составила 200 млн рублей, в том числе 24,7 млн из средств Фонда содействия инновациям. На площадке предприятия появилось современное оборудование, которое позволяет производить гранулированный стиральный порошок методом виброкипящего слоя.
Благодаря реализации инвестпроекта предприятие сможет производить при односменной работе около 100 тонн такого порошка.
Отметим, что в Волгоградской области ведется комплексная работа, направленная на реализацию промышленного потенциала. Соответствующие задачи поставлены губернатором Андреем Бочаровым. Для этого используют возможности региональных и федеральных институтов развития. Так, местным предприятиям предоставляют субсидии на проведение конструкторских работ, производство сельхозтехники и другие цели.
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 3 апреля в рамках ежегодного выступления перед Госдумой отметил рост промышленного производства в России. Так, почти на четверть за 3 года увеличился выпуск продукции химической промышленности. Весомый вклад в развитие отрасли внесли и предприятия Волгоградской области. Например, по итогам 2023 года выпуск моющих средств был увеличен по отношению к 2022-му в 1,8 раза.