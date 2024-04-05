Под Волгоградом запустили уникальное производство бытовой химии

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 3 апреля в рамках ежегодного выступления перед Госдумой отметил рост промышленного производства в России. Так, почти на четверть за 3 года увеличился выпуск продукции химической промышленности. Весомый вклад в развитие отрасли внесли и предприятия Волгоградской области. Например, по итогам 2023 года выпуск моющих средств был увеличен по отношению к 2022-му в 1,8 раза.