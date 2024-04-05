Новая транспортная развязка появится в Академическом районе Екатеринбурга

В Академическом районе Екатеринбурга началась подготовка к строительству новой транспортной развязки, которая будет построена на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.
Двухполосная эстакада, которая пройдет над Объездной дорогой и будет иметь 5 съездов, позволит жителям Академического беспрепятственно и быстро оказываться в центре уральской столицы даже в часы пик.
«Таким образом, Объездная дорога станет четырехполосной, а вместе с улицей Начдива Онуфриева проезжие части смогут вместить до 6 потоков (по 3 в каждую сторону)», — рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.