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Новая транспортная развязка появится в Академическом районе Екатеринбурга

Новую эстакаду построят на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева.

Источник: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Академическом районе Екатеринбурга началась подготовка к строительству новой транспортной развязки, которая будет построена на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Двухполосная эстакада, которая пройдет над Объездной дорогой и будет иметь 5 съездов, позволит жителям Академического беспрепятственно и быстро оказываться в центре уральской столицы даже в часы пик.

«Таким образом, Объездная дорога станет четырехполосной, а вместе с улицей Начдива Онуфриева проезжие части смогут вместить до 6 потоков (по 3 в каждую сторону)», — рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.