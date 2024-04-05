В ОЭЗ «Технополис Москва» появился завод по производству российских глюкометров

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, это полностью отечественная разработка, не имеющая российских аналогов и уже получившая регистрационный документ Росздравнадзора. В дополнение к прибору производитель создал специальное мобильное приложение для общения с врачом. «Предприятие самостоятельно создает для своего изделия микроэлектронные компоненты, включая интегральную схему, программное обеспечение, а также ручку для прокалывания пальца и тест-полоски, на которые у пациентов приходятся основные траты. Это обеспечивает прибору и расходным материалам более доступную стоимость по сравнению с зарубежными аналогами», — добавил он.