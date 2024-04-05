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Аграрии Волгоградской области собрали 82 тысячи тонн горчицы

Волгоградская область сохраняет лидерство в производстве горчицы. Минувший год стал для региона рекордным: впервые аграрии посеяли около 100 000 га и собрали 82 000 тонн урожая этой культуры.

Источник: Волгоградская правда

Вопросы производства горчицы, внедрения новых сортов, переработки и реализации продукции были рассмотрены в рамках профильной конференции под руководством председателя регионального комитета сельского хозяйства Марины Морозовой, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Участниками конференции стали ведущие сельхозтоваропроизводители Волгоградской области, представители научного сообщества, производители горчичных масла и порошка. Специалисты также обсудили вопросы расширения перечня зарубежных партнеров.

В 2023 году волгоградские аграрии посеяли около 100 тыс. га и собрали 82 тыс. тонн урожая горчицы, что позволило полностью обеспечить перерабатывающие предприятия сырьем, сохранить объем экспорта и создать мощный задел на 2024 год.

С учетом сформированных запасов зерна горчицы в 2024 году посевы займут около 74,3 тыс. га. Этот показатель в 2 раза выше, чем в 2014-м, и превысит средние показатели последних лет.

Добавим, что в Волгоградской области особое внимание уделяется развитию АПК. Регион входит в десятку лидеров в стране по производству сельскохозяйственной продукции. Так, в 2023 году производство горчичного масла в России составило 7825,9 тонны, из них 6 860 тонн (87,8%) произведено волгоградскими аграриями.

Также регион регулярно держит высокую планку в уборке зерновых, овощных и масличных культур. Сохранению высоких показателей в этой отрасли способствует господдержка. Например, овощеводы вправе воспользоваться субсидиями для возмещения затрат на дорогостоящие семена.

сельское хозяйство