Аграрии Волгоградской области собрали 82 тысячи тонн горчицы

Добавим, что в Волгоградской области особое внимание уделяется развитию АПК. Регион входит в десятку лидеров в стране по производству сельскохозяйственной продукции. Так, в 2023 году производство горчичного масла в России составило 7825,9 тонны, из них 6 860 тонн (87,8%) произведено волгоградскими аграриями.