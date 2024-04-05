«Давно назрела и перезрела»: Алиханов поручил начать строительство поликлиники на Кошевого в 2024 году

Губернатор Антон Алиханов поручил приступить к строительству новой поликлиники в Московском районе в 2024 году. Медучреждение появится в районе улицы Кошевого и аллеи Смелых.
Власти рассчитывают привлечь к работам концессионера. Участок подготовят за счёт бюджета, его уже передали региону. Об этом Алиханов заявил на заседании правительства области в четверг, 4 апреля. «Поликлиника давно назрела и перезрела. Обязательно в этом году надо начать стройку и крайне желательно, чтоб мы уложились с завершением к концу следующего года», — подчеркнул глава региона.
Новая поликлиника в районе будет рассчитана на 1120 посещений в смену: 901 — для взрослых и 219 для детей. В медучреждении также откроют дневной стационар. Часть поликлиники будет шестиэтажной. Предельную стоимость строительства оценили в 2,5 миллиарда рублей.
За основу возьмут проект новой поликлиники на Сельме. Общая площадь здания составит 15,4 тысячи квадратных метров.