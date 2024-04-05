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Белорусы увеличили продажу валюты в I квартале на 20%

В I квартале белорусы увеличили продажу валюты на внутреннем рынке на 20% к уровню января марта 2023 года, до $2,784 млрд. Об этом сообщает Нацбанк.

Источник: Freepik

А сумму купленной валюты физлица смогли увеличить только на 10,6% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года — до $2,520 млрд.

За март белорусы купили $800 млн, а продали — $1 млрд.

Тем временем бизнес предпочитал покупать валюту: за квартал ему удалось приобрести $6,743 млрд. Это почти на 6% больше, чем год назад.

При этом в марте компании купили $2,4 млрд, а продали — $1,6 млрд.

Продажу валюты на внутреннем рынке предприятия увеличили лишь на 4,7% к уровню января — марта 2023 года, до $6,148 млрд. Основной объем сделок (92%) был совершен на внебиржевом рынке.

Оборот иностранной валюты на площадке Белорусской валютно-фондовой биржи вырос за I квартал на 28% к уровню января-марта 2023 года, до $3,824 млрд.

Впервые за пять месяцев белорусы продали валюты больше, чем купили.

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