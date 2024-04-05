Производитель грузовиков Scania и MAN ликвидирован в Петербурге

Основанная в 2016 году, компания была основным производителем грузовиков под марками MAN и Scania в России, сообщает издание «Деловой Петербург».
Предприятие временно прекратило работу в марте 2022 года из-за приостановки поставок комплектующих для производства. Несмотря на планы компании восстановить логистику в течение 3−6 месяцев, этого не произошло из-за санкций.
Информации о возможном возобновлении работы завода нет. У компании были проблемы с поставками комплектующих и отсутствием полноценного производственного конвейера.