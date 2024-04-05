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Производитель грузовиков Scania и MAN ликвидирован в Петербурге

Согласно информации от «Контур. Фокус», с 1 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге прекратила деятельность компания ООО «Трак Продакшн Рус» из-за ликвидации.

Основанная в 2016 году, компания была основным производителем грузовиков под марками MAN и Scania в России, сообщает издание «Деловой Петербург».

Предприятие временно прекратило работу в марте 2022 года из-за приостановки поставок комплектующих для производства. Несмотря на планы компании восстановить логистику в течение 3−6 месяцев, этого не произошло из-за санкций.

Информации о возможном возобновлении работы завода нет. У компании были проблемы с поставками комплектующих и отсутствием полноценного производственного конвейера.

автопром