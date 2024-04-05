БЖД на майские праздники назначила почти 100 дополнительных поездов

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Белорусская железная дорога на предстоящие майские праздники назначила почти 100 дополнительных поездов, сообщили в пятницу в компании.
По информации БЖД, это сделано для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки — как по республике, так и в Россию.
«В период майских праздничных дней Белорусская железная дорога назначила 96 дополнительных поездов, которые будут курсировать в межрегиональном и международном сообщениях с 26 апреля по 15 мая», — сказали в БЖД.
Так, в международном сообщении во взаимодействии с РЖД назначено 16 поездов: Минск/Гродно — Москва, Брест/Гродно — Москва, Полоцк — Москва, Минск — Санкт-Петербург.
В БЖД прогнозируют, что пассажиропоток увеличится на Радуницу (14 мая), поэтому наибольшее количество поездов предусмотрено именно на этот день.
Продажа билетов на эти составы уже начата, к настоящему времени продано более 100 тысяч проездных документов. Если спрос будет увеличиваться, к назначенным поездам прицепят дополнительные вагоны.