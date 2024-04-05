БЖД на майские праздники назначила почти 100 дополнительных поездов

По информации БЖД, это сделано для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки — как по республике, так и в Россию.

«В период майских праздничных дней Белорусская железная дорога назначила 96 дополнительных поездов, которые будут курсировать в межрегиональном и международном сообщениях с 26 апреля по 15 мая», — сказали в БЖД.

По Беларуси в данный период будут курсировать 80 дополнительных составов. Они будут доставлять пассажиров по наиболее востребованным направлениям: из Минска во все областные центры и Пинск, из Гомеля в Брест, из Гродно через Оршу в Витебск и Кричев, а также из Коммунаров через Оршу в Гродно.