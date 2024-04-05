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В Новороссийске построят развязку за полмиллиарда рублей

Власти города-героя определили подрядчика масштабных работ.

Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог Новороссийска объявило компанию ООО «Красноармейское дорожное ремонтно-строительное управление» (ДРСУ) победителем конкурса на строительство автомобильной развязки в городе, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Речь идет о реконструкции проспекта Дзержинского от улицы Южной до Мурата Ахеджака с установкой кольцевого перекрестка и выездом на улицу Котанова, сообщается на сайте госзакупок.

Сумма контракта оценивается в 565 миллионов рублей.
Согласно условиям контракта, дорожные работы должны осуществляться без перерывов и завершиться к 31 мая 2025 года.

В документации сообщается, что проспект Дзержинского будет расширен до шести полос, включая установку кольцевого перекрестка с тремя полосами движения, подразумевается также обустройство тротуаров, автобусных остановок и системы наружного освещения.

строительство