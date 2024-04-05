В Челябинске начинается ремонт путепровода у ТЭЦ-3

Сообщается, что в течение этого сезона предстоит демонтировать существующие конструкции, провести ремонт опор и пролетных строений, восстановить водоотвод и лестничные сходы. На проезжей части уложат асфальтобетонное покрытие и нанесут дорожную разметку. Срок выполнения работ по контакту — 20 октября 2024 года.