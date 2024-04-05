Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске начинается ремонт путепровода у ТЭЦ-3

В Челябинске на Бродокалмакском тракте завтра, 6 апреля, подрядчики приступают к ремонту путепровода над железнодорожными путями, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что в течение этого сезона предстоит демонтировать существующие конструкции, провести ремонт опор и пролетных строений, восстановить водоотвод и лестничные сходы. На проезжей части уложат асфальтобетонное покрытие и нанесут дорожную разметку. Срок выполнения работ по контакту — 20 октября 2024 года.

«В связи с ремонтом путепровода вводится ограничение движения. Просим быть предельно внимательными при проезде данного участка и строго следовать временной схеме и установленным знакам», — говорится в сообщении мэрии.

В текущем дорожном сезоне по нацпроекту будет отремонтирован и сам Бродокалмакский тракт на участке от улицы Бажова до Курганского шоссе.