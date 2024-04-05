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Более 760 млн рублей выделено на ремонт школ в Приангарье в этом году

Средства из федерального бюджета направлены по программе «Модернизация школьных систем образования».

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Исполнение федеральной программы по капитальному ремонту школ обсуждалось на селекторном совещании, которое провели первый зампредседателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Иркутскую область представлял губернатор Игорь Кобзев.

В этом году по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» в Приангарье начнется ремонт в десяти школах, на эти цели из федерального бюджета выделено более 760 млн рублей. В некоторых школах ремонт займет год, в других рассчитан на двухгодичный цикл. По словам главы региона, на 9 объектов уже заключены контракты. Кроме того уже подготовлены предложения по еще более 40 зданиям школ для дополнительного отбора на следующий год.

— В Иркутской области вопросы обновления образовательной инфраструктуры находятся на особом контроле Правительства, депутатского корпуса и моем личном контроле, — отметил Игорь Кобзев.

Благодаря участию в федеральной программе, которая была запущена в 2022 году по распоряжению президента РФ, в Приангарье уже модернизировано 59 школ. Причем были не только капитально отремонтированы здания, но и закуплено новое современное оборудование для образовательного процесса, организованы кабинеты для дополнительных занятий.

В ходе совещания Андрей Турчак отметил, что со следующего года в России так же стартуют программы по капитальному ремонту детских садов и учреждений среднего профессионального образования — и в регионах должны подготовить реестры зданий, которые нуждаются в этом в первую очередь.

образование
бюджет