Более 760 млн рублей выделено на ремонт школ в Приангарье в этом году

Исполнение федеральной программы по капитальному ремонту школ обсуждалось на селекторном совещании, которое провели первый зампредседателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Иркутскую область представлял губернатор Игорь Кобзев.
В этом году по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» в Приангарье начнется ремонт в десяти школах, на эти цели из федерального бюджета выделено более 760 млн рублей. В некоторых школах ремонт займет год, в других рассчитан на двухгодичный цикл. По словам главы региона, на 9 объектов уже заключены контракты. Кроме того уже подготовлены предложения по еще более 40 зданиям школ для дополнительного отбора на следующий год.
— В Иркутской области вопросы обновления образовательной инфраструктуры находятся на особом контроле Правительства, депутатского корпуса и моем личном контроле, — отметил Игорь Кобзев.
В ходе совещания Андрей Турчак отметил, что со следующего года в России так же стартуют программы по капитальному ремонту детских садов и учреждений среднего профессионального образования — и в регионах должны подготовить реестры зданий, которые нуждаются в этом в первую очередь.