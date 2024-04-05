Более 760 млн рублей выделено на ремонт школ в Приангарье в этом году

В этом году по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» в Приангарье начнется ремонт в десяти школах, на эти цели из федерального бюджета выделено более 760 млн рублей. В некоторых школах ремонт займет год, в других рассчитан на двухгодичный цикл. По словам главы региона, на 9 объектов уже заключены контракты. Кроме того уже подготовлены предложения по еще более 40 зданиям школ для дополнительного отбора на следующий год.