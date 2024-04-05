В Татарстане запустят завод по ремонту газовых турбин

Данное предприятие будут открывать в три этапа. Летом 2024 года организуют восстановительный ремонт компонентов горячего тракта турбин. Открытие второй очереди запланировано на третий квартал 2023-четвертый квартал 2024 года. На предприятии откроют участок изготовления частей горячего тракта. В рамках третьего этапа будут осваивать участок агрегатирования газовых турбин. Его планируют запустить в 2025−27 годах.