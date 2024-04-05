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В Татарстане запустят завод по ремонту газовых турбин

Этим летом в Зеленодольском районе Татарстана планируется открыть завод по ремонту газовых турбин. Об этом сообщает «РБК-Татарстан».

Источник: Коммерсантъ

Данное предприятие будут открывать в три этапа. Летом 2024 года организуют восстановительный ремонт компонентов горячего тракта турбин. Открытие второй очереди запланировано на третий квартал 2023-четвертый квартал 2024 года. На предприятии откроют участок изготовления частей горячего тракта. В рамках третьего этапа будут осваивать участок агрегатирования газовых турбин. Его планируют запустить в 2025−27 годах.