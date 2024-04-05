В Пермском крае речную навигацию 2024 года откроют 28 апреля

Совсем скоро на Каме появятся бакены, значит придет пора для начала навигации 2024 года. В Пермском крае навигация начнется 28 апреля с открытия для прохода судов шлюзов Воткинской ГЭС.
Как узнала «Комсомолка» в Росморречфлоте, судоходная навигация 2024 года на Камской ГЭС стартует 5 мая. Она продлится до 1 ноября, Воткинской ГЭС — до 5 ноября.
Открытие навигации для круизного речного туризма в Перми намечено на 30 апреля. В этот день с Речного вокзала в шестидневный круиз по маршруту «Пермь-Чайковский-Казань-Елабуга-Сарапул» отправится теплоход «Владимир Маяковский». В двухдневный круиз в акватории Камы выйдет «Александр Фадеев».
Первыми в Перми побывают туристы из Нижнего Новгорода, которые с 1 мая по 17 мая отправятся в круиз «Счастье на Каме» на теплоходе «Константин Федин». В Перми он простоит три дня.
В феврале этого года туроператоры Перми уже распродали более 50% речных круизов в навигации 2024 года.
В навигацию 2023 года Пермь приняла около 200 речных круизов. В Речном вокзале города отдавал швартовы дважды в мае и июле «люксовый» лайнер «Мустай Карим».
Навигация 2024 года даст начало региональным путешествиям. По информации краевого Минтуризма, летом установят причал в музее под открытым небом «Хохловка». Планируется запуск туристических маршрутов из Перми в Краснокамск. Осенью установят модульный причал приема судов всех классов в Соликамске. До 2026 года появятся новые причалы — «Жемчужина Прикамья» в Осе, «Уральская Венеция» в Добрянке, «Резиденция Строгановых» в Ильинском.