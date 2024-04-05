В Пермском крае речную навигацию 2024 года откроют 28 апреля

Навигация 2024 года даст начало региональным путешествиям. По информации краевого Минтуризма, летом установят причал в музее под открытым небом «Хохловка». Планируется запуск туристических маршрутов из Перми в Краснокамск. Осенью установят модульный причал приема судов всех классов в Соликамске. До 2026 года появятся новые причалы — «Жемчужина Прикамья» в Осе, «Уральская Венеция» в Добрянке, «Резиденция Строгановых» в Ильинском.