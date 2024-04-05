«Стоимость ликвидации накопленного экологического вреда здесь очень высокая, речь идет о миллиардах, республике решить эту проблему не под силу. Договорились, что федеральный центр окажет нам содействие. Это будет большим экологическим достижением для республики», — отметил Глава Башкортостана.
Радий Хабиров рассказал о судьбе «Уфахимпрома»
Радий Хабиров после совещания, посвященного экологическому мониторингу промпредприятий, которое прошло сегодня, 5 апреля, в Уфе, рассказал агентству «Башинформ», что совместно с Росприроднадзором найдено очень важное решение по площадке «Уфахимпрома».