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Радий Хабиров рассказал о судьбе «Уфахимпрома»

Радий Хабиров после совещания, посвященного экологическому мониторингу промпредприятий, которое прошло сегодня, 5 апреля, в Уфе, рассказал агентству «Башинформ», что совместно с Росприроднадзором найдено очень важное решение по площадке «Уфахимпрома».

Источник: Башинформ

«Стоимость ликвидации накопленного экологического вреда здесь очень высокая, речь идет о миллиардах, республике решить эту проблему не под силу. Договорились, что федеральный центр окажет нам содействие. Это будет большим экологическим достижением для республики», — отметил Глава Башкортостана.

экология