Радий Хабиров рассказал о судьбе «Уфахимпрома»

«Стоимость ликвидации накопленного экологического вреда здесь очень высокая, речь идет о миллиардах, республике решить эту проблему не под силу. Договорились, что федеральный центр окажет нам содействие. Это будет большим экологическим достижением для республики», — отметил Глава Башкортостана.