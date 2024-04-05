Как изменится набережная ОбьГЭС после реконструкции, рассказали в мэрии Новосибирска

Планы по благоустройству обсуждались вместе с жителями, проект разрабатывался с учётом близости к гидроэлектростанции. На площади более 7,5 гектара проектировщики предлагают обустроить променад с велодорожками, скамейками и панорамным видом, установить теплые павильоны, где можно будет укрыться в непогоду. Запланировано обустройство пирса, пляжа с лежаками, оборудованное кострище. Также на набережной появятся спортивные и детские площадки, выступающие далеко в море волнорезы для рыбаков, арт-объекты из природных материалов. Проведут реконструкцию мемориала воинам-освободителям, создадут патриотическую площадку.