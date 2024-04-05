Приставы арестовали имущество «Макфы»: пропадут ли макароны с полок магазинов

— Дело в том, что к самой «Макфе» претензий нет, и это основной момент. Есть претензии к физическому лицу, которое относят к ее совладельцам, и то через десяток лиц, без юридической подоплеки. А само предприятие является системообразующим, выпускает качественную продукцию, имеет целый спектр плюсов, в том числе и социальную значимость, которая признана государством. Никто не будет вредить курочке, несущей золотые яйца. С экономической точки зрения для «Макфы» не будет никаких последствий от того, что сейчас заморожены активы, относящиеся к Юревичу.