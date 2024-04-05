Приставы арестовали имущество «Макфы»: пропадут ли макароны с полок магазинов

Судебные приставы наложили арест на недвижимость и транспорт всех предприятий, относящихся к «Макфе». В постановлении прописан запрет на полную или частичную приостановку производства. Все это случилось после иска Генпрокуратуры к владельцу агрохолдинга Михаилу Юревичу.
Возникает вопрос: а что будет с макаронами? Пропадут ли они с полок, остановится ли производство, ждет ли нас повышение цен? На все эти вопросы в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95.3 FM) кандидат экономических наук, доцент ЧелГУ Илья Данилов:
— Дело в том, что к самой «Макфе» претензий нет, и это основной момент. Есть претензии к физическому лицу, которое относят к ее совладельцам, и то через десяток лиц, без юридической подоплеки. А само предприятие является системообразующим, выпускает качественную продукцию, имеет целый спектр плюсов, в том числе и социальную значимость, которая признана государством. Никто не будет вредить курочке, несущей золотые яйца. С экономической точки зрения для «Макфы» не будет никаких последствий от того, что сейчас заморожены активы, относящиеся к Юревичу.
Как рассказывает Данилов, счета самого предприятия не арестованы. Наложены ограничения, связанные с акциями, чтобы они не продавались, и собственники не менялись. В остальном холдинг нормально функционирует.
— Какой-то паники и моментов, связанных с тем, что предприятие негативно себя поведет или прекратит работу, быть не может, потому что предприятие слишком значимое. Оно выпускает не просто продукцию — это продукция первой необходимости.
Бежать в магазин и закупаться макаронами тоже не стоит. По мнению Данилова, это может лишь спровоцировать искусственный спрос. А так нет никаких поводов для роста цен.