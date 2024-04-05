В Новосибирской области в 2024 году отремонтируют в два раза больше мостов

«Ремонт данных объектов решено было проводить комплексно в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги”. По Ордынскому шоссе, обеспечивающему связь с Казахстаном, проходит множество маршрутов, общественный и грузовой транспорт, оказывающие динамическую нагрузку на конструкции моста. Оба искусственных сооружения были построены больше 20 лет назад, работы на них были запланированы заблаговременно в связи с длительной эксплуатацией и прохождением межремонтного срока», — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.