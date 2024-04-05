В Новосибирской области в 2024 году отремонтируют в два раза больше мостов

В Новосибирской области в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» увеличат объем ремонтных работ на мостах и путепроводах. В этом году ремонт ведётся на более чем 2,1 тысячи погонных метров. Этот показатель в 2023 году составил 1,1 тысячи погонных метров.
Так, на дороге «Новосибирск — Кочки — Павлодар» проведут ремонт моста через реву Верх-Тулу, на котором специалисты ТУАД обнаружили износ асфальтобетонного покрытия.
«Ремонт данных объектов решено было проводить комплексно в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги”. По Ордынскому шоссе, обеспечивающему связь с Казахстаном, проходит множество маршрутов, общественный и грузовой транспорт, оказывающие динамическую нагрузку на конструкции моста. Оба искусственных сооружения были построены больше 20 лет назад, работы на них были запланированы заблаговременно в связи с длительной эксплуатацией и прохождением межремонтного срока», — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Подрядчик отремонтирует и укрепит опоры моста, переустроит балки опорных сооружений. Также планируется восстановление дорожной одежды с переустройством гидроизоляции, установка барьерного ограждения, объединение пролетных строений в температурно неразрезную схему работы, а также замена конструкции деформационных швов и перильного ограждения. Работы продлятся до 15 октября.