Начало строительства в Перми межвузовского кампуса «Будущее Пармы» запланировано уже в этом году

Камская долина в Перми станет огромным студенческим городком. Там разместится межвузовский многофункциональный студенческий кампус «Будущее Пармы». Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края утвердило документацию по планировке территории для размещения кампуса: согласованы параметры планировки и межевания территории, характеристики объектов капитального строительства.
Кампус разместится на правом берегу Камы, в микрорайоне Камская долина, между улицей Маршала Жукова и лесопарковой зоной. Общая площадь территории составит 21,5 гектара.
— Утверждение документации по планировке территории — это один из важнейших этапов завершения проектной работы. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил приступить к строительству в текущем году. Уверен, что благодаря эффективному взаимодействию с концедентом, ведомствами и проектировщиком во второй половине года приступим к строительным работам, — отметил Андрей Колмогоров, заместитель генерального директора ООО «Кампус Парма».
Планируется, что в апреле проектно-сметная документация будет передана в Главгосэкспертизу, после чего концессионер сможет приступить к строительно-монтажным работам.
Напомним, Пермский край стал первым из участников отбора второй волны, кто заключил концессионное соглашение и приступил к проектированию объектов Кампуса мирового уровня. Программа по формированию сети университетских кампусов мирового уровня реализуется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Наука и университеты». На сегодняшний день в России строятся 17 кампусов, проекты которых прошли экспертный отбор. Это позволит создать более 60 тысяч мест для проживания студентов и инфраструктуру для подготовки кадров по приоритетным для регионов направлениям, увеличит долю обучающихся, систематически занимающихся наукой, а также окажет положительный эффект на привлечение в сферу науки молодежи.