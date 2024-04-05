Начало строительства в Перми межвузовского кампуса «Будущее Пармы» запланировано уже в этом году

Напомним, Пермский край стал первым из участников отбора второй волны, кто заключил концессионное соглашение и приступил к проектированию объектов Кампуса мирового уровня. Программа по формированию сети университетских кампусов мирового уровня реализуется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Наука и университеты». На сегодняшний день в России строятся 17 кампусов, проекты которых прошли экспертный отбор. Это позволит создать более 60 тысяч мест для проживания студентов и инфраструктуру для подготовки кадров по приоритетным для регионов направлениям, увеличит долю обучающихся, систематически занимающихся наукой, а также окажет положительный эффект на привлечение в сферу науки молодежи.