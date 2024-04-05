В Перми сервисы кикшеринга начали работать в новых условиях

«Начали работу в соответствии с новыми правилами благоустройства, стараемся найти выход из этой ситуации, учитывая разрабатываемые и принятые правовые акты, а также решаем ситуацию с согласованием новых велопарковок, — рассказывают в компании. — Следим за порядком на парковках и напоминаем пользователям, что после окончания поездки самокат надо оставлять аккуратно, чтобы он не мешал другим горожанам. Мы усилили работу сервисных команд, поэтому оперативно исправляем такие ситуации (когда пользователи оставляют самокаты где попало. — Прим. ред.). Сервисные команды круглосуточно перемещаются по городу и выстраивают самокаты ровно».