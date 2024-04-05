В Перми сервисы кикшеринга начали работать в новых условиях

Как рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе сервиса кикшеринга Whoosh, сейчас на территории Перми расположено около 60 велопарковок, включая те, которые находятся в центре, где парковка для СИМ запрещена. В то же время для полноценной работы сервиса необходимо не менее 1000.
«Начали работу в соответствии с новыми правилами благоустройства, стараемся найти выход из этой ситуации, учитывая разрабатываемые и принятые правовые акты, а также решаем ситуацию с согласованием новых велопарковок, — рассказывают в компании. — Следим за порядком на парковках и напоминаем пользователям, что после окончания поездки самокат надо оставлять аккуратно, чтобы он не мешал другим горожанам. Мы усилили работу сервисных команд, поэтому оперативно исправляем такие ситуации (когда пользователи оставляют самокаты где попало. — Прим. ред.). Сервисные команды круглосуточно перемещаются по городу и выстраивают самокаты ровно».
В сервисе «МТС Юрент» «ФедералПресс» сообщили, что в компании также работают скауты, которые следят за парковками и при необходимости наводят порядок.
«Пока что мы не пришли к какому-то компромиссу с властями Перми. Пользователям предлагаем искать в приложении ближайшие парковки и оставлять самокат там», — отметили в «МТС Юрент».
Представители обоих сервисов кикшеринга рассказали, что ни один самокат не эвакуировали на штрафстоянку.
Напомним, 26 марта депутаты городской думы Перми в порядке эксперимента утвердили изменения в правила благоустройства, предложенные мэрией, которые касаются запрета на парковку СИМ в центре города. Ограничения также коснулись 38 улиц во всех районах краевой столицы. При этом поддержать изменения согласились не все: из 26 парламентариев двое проголосовали против, еще двое воздержались.
Позже представители сервисов кикшеринга обратились с жалобой в прокуратуру на действия пермских властей, написали открытое письмо главе города и заявили, что продолжат работу в новых условиях и с учетом нововведений.