В Челябинскую область завезли 28 тонн заражённых помидоров

— 5 апреля при проведении карантинного фитосанитарного контроля в двух партиях томатов общей массой 18 тонн, поступивших из Туркменистана, выявлена южноамериканская томатная моль, — рассказали в Россельхознадзоре. — Кроме того, 1 апреля в 10 тоннах томатов из этой страны также была выявлена южноамериканская томатная моль.