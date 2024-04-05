Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинскую область завезли 28 тонн заражённых помидоров

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора обнаружили в Челябинской области 28 тонн помидоров, заражённых насекомыми. Овощи завели из Туркменистана тремя крупными партиями, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Pchela.News

— 5 апреля при проведении карантинного фитосанитарного контроля в двух партиях томатов общей массой 18 тонн, поступивших из Туркменистана, выявлена южноамериканская томатная моль, — рассказали в Россельхознадзоре. — Кроме того, 1 апреля в 10 тоннах томатов из этой страны также была выявлена южноамериканская томатная моль.

Помидоры отправили на обеззараживание методом фумигации. Затем их допустят к продаже. Специалисты заверили, что обработанные овощи безопасны для здоровья, перед употреблением их достаточно хорошо промыть водой.

Фумигация — это процесс уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений путём отравления их ядовитыми парами или газами.

А летом прошлого года на Южном Урале нашли около 19 тонн абрикосов, заражённых персиковой плодожоркой.