В Челябинскую область завезли 28 тонн заражённых помидоров

— 5 апреля при проведении карантинного фитосанитарного контроля в двух партиях томатов общей массой 18 тонн, поступивших из Туркменистана, выявлена южноамериканская томатная моль, — рассказали в Россельхознадзоре. — Кроме того, 1 апреля в 10 тоннах томатов из этой страны также была выявлена южноамериканская томатная моль.
Помидоры отправили на обеззараживание методом фумигации. Затем их допустят к продаже. Специалисты заверили, что обработанные овощи безопасны для здоровья, перед употреблением их достаточно хорошо промыть водой.
Фумигация — это процесс уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений путём отравления их ядовитыми парами или газами.
А летом прошлого года на Южном Урале нашли около 19 тонн абрикосов, заражённых персиковой плодожоркой.