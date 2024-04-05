В историческом центре Перми планируется построить 6-этажный дом

В доме будет 6 жилых этажей, а также подземная парковка и кладовые помещения на цокольном этаже. Общая площадь будущей новостройки составит около 7,8 тыс. кв. метров. На первом этаже здания планируется разместить магазины, кафе и офисы. Со второго по шестой этажи будут располагаться жилые квартиры.