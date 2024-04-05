В историческом центре Перми планируется построить 6-этажный дом

В историческом центре Перми планируют возвести многоквартирный жилой дом. Он будет расположен на участке по улице Советской, 64. Проект получил положительное заключение госэкспертизы.
В доме будет 6 жилых этажей, а также подземная парковка и кладовые помещения на цокольном этаже. Общая площадь будущей новостройки составит около 7,8 тыс. кв. метров. На первом этаже здания планируется разместить магазины, кафе и офисы. Со второго по шестой этажи будут располагаться жилые квартиры.
Участок под будущей новостройкой находится рядом с двумя памятниками архитектуры: ансамбль «Усадьба» на улице Куйбышева, 6 и торговый пассаж № 2 «Черного рынка». Также рядом проходит Комсомольский проспект, который является достопримечательным местом. Специалисты госинспекции по охране объектов культурного наследия считают, что строительство дома не окажет негативного влияния на историческое наследие.