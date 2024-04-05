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Ярмарка «Весенний сад» заработает в апреле в Омске

В апреле на улицах города снова распахнутся двери ярмарки «Весенний сад».

Отличная возможность приобрести свежие овощи, мед, саженцы, семена, растения и многое другое ждет жителей Омска 19—21 апреля на площади перед ТЦ «Омский» и 27 апреля — 1 мая перед ТЦ «Континент». Режим работы ярмарок будет с 10:00 до 18:00.

На ярмарках появятся разнообразные товары, начиная от полезных семян и саженцев до красивой садовой мебели и укрывного материала. Также будут представлены литература по растениеводству, рабочая одежда и всё необходимое для садоводства.

Самое приятное то, что места для торговли садоводам будут предоставлены бесплатно. Желающие могут подать заявку в окружные администрации. Напомним, ранее мы писали, что омская малоимущая семья смогла заняться фермерством благодаря соцконтракту.

торговля