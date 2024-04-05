Ярмарка «Весенний сад» заработает в апреле в Омске

Отличная возможность приобрести свежие овощи, мед, саженцы, семена, растения и многое другое ждет жителей Омска
На ярмарках появятся разнообразные товары, начиная от полезных семян и саженцев до красивой садовой мебели и укрывного материала. Также будут представлены литература по растениеводству, рабочая одежда и всё необходимое для садоводства.
Самое приятное то, что места для торговли садоводам будут предоставлены бесплатно. Желающие могут подать заявку в окружные администрации. Напомним, ранее мы писали, что омская малоимущая семья смогла заняться фермерством благодаря соцконтракту.