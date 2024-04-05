У Бердского шоссе в Новосибирске построят новый микрорайон

Агентство уже заключило договор с проектным бюро на анализ и моделирование транспортных потоков, необходимых для формирования транспортного каркаса на участках. Этот процесс включает анализ проектных решений и моделирование транспортных и пассажирских потоков, чтобы оценить дорожную ситуацию и разработать математическую модель.