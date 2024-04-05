В Екатеринбурге планируется строительство линии метро в Академическом районе

До 2045 года в Екатеринбурге планируется развить метрополитен. В частности, будут построены две линии: одна соединит между собой районы ВИЗ и ЖБИ, другая — Пионерский и Втузгородок с Академическим районом. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в мэрии Екатеринбурга.
— Сейчас проектирование и строительство метро приостановлено в связи с высокой стоимостью реализации объекта и отсутствием софинансирования из вышестоящих бюджетов, — рассказали редакции в пресс-службе городской администрации.
Напомним, еще в конце 2022 года в Екатеринбурге начали разрабатывать проект наземного метро. Соглашение о его строительстве подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.