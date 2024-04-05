В Екатеринбурге планируется строительство линии метро в Академическом районе

До 2045 года в Екатеринбурге планируется развить метрополитен. В частности, будут построены две линии: одна соединит между собой районы ВИЗ и ЖБИ, другая — Пионерский и Втузгородок с Академическим районом. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в мэрии Екатеринбурга.