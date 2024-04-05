Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге планируется строительство линии метро в Академическом районе

В мэрии уральской столицы вновь заговорили о развитии метрополитена.

Источник: Комсомольская правда

До 2045 года в Екатеринбурге планируется развить метрополитен. В частности, будут построены две линии: одна соединит между собой районы ВИЗ и ЖБИ, другая — Пионерский и Втузгородок с Академическим районом. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в мэрии Екатеринбурга.

— Сейчас проектирование и строительство метро приостановлено в связи с высокой стоимостью реализации объекта и отсутствием софинансирования из вышестоящих бюджетов, — рассказали редакции в пресс-службе городской администрации.

Напомним, еще в конце 2022 года в Екатеринбурге начали разрабатывать проект наземного метро. Соглашение о его строительстве подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

метро