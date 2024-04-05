Алексей Логвиненко: «В этом году на ремонт тротуаров выделено около 40 миллионов рублей»

В этом году в Ростове планируется привести в порядок плитку на участке тротуара вдоль здания Театра Драмы имени Максима Горького, возле Музыкального театра, у Лечебно-реабилитационного центра № 1, тротуар на остановочном пункте «площадь Театральная» и вдоль парка имени Октябрьской революции, обустроить заездной карман, посадочную площадку, подходы и площадки для остановочных пунктов «СИиТО», «улица Лелюшенко» и «Микояна».