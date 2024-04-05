Алексей Логвиненко: «В этом году на ремонт тротуаров выделено около 40 миллионов рублей»

Об этом в своем телеграм-канале написал глава администрации города Алексей Логвиненко.
— По всем объектам проведены конкурсные процедуры, определены подрядные организации, заключены муниципальные контракты. На сегодняшний день начат ремонт плиточного покрытия возле театров. Работы должны быть завершены до 22 апреля. При ремонте участков тротуаров параллельно идет обустройство пандусов для маломобильных групп населения и приведение в нормативное состояние тротуарных частей вблизи пешеходных переходов, — говорится в сообщении.
Всего в этом году планируется отремонтировать:
4 тысяч квадратных метров тротуаров с асфальтобетонным покрытием; 4 600 квадратных метров с плиточным покрытием; 370 квадратных метров заездных карманов.