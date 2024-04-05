Сервисы некоторых банков Беларуси в выходные будут работать с перебоями

На официальном сайте финучреждения обращается внимание на то, что в связи с проведением технических работ 6 апреля с 00:00 до 08:00 будет отсутствовать доступ к функционалу дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц («Интернет-Клиент» и «Мобильный банк»).