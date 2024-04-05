Сервисы некоторых банков Беларуси в выходные будут работать с перебоями

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Ряд белорусских банков предупредил своих клиентов о том, что в предстоящие выходные им будут недоступны некоторые сервисы, объяснив это проведением как плановых, так и срочных технических работ.
В частности, соответствующая информация размещена на официальном сайте «Белинвестбанка».
«6 апреля 2024 года запланированы технологические работы в Банковском процессинговом центре. В связи с этим с 2:00 до 3:30 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей платежных карточек», — сказано в уведомлении.
В аналогичном промежутке времени в субботу возможны проблемы в работе некоторых сервисов и БТА Банка из-за проведения технологических работ в ОАО «Банковский процессинговый центр».
Предупредил своих клиентов о вероятных затруднениях и «Банк Решение» — они могут возникнуть в субботу с 09:00 до 12:00 из-за проведения технологических работ.
«В указанный промежуток времени могут быть недоступны сервисы по выпуску и перевыпуску виртуальных карт», — говорится на официальном сайте банка.
Временной промежуток, в течение которого будет отсутствовать доступ к сервисам, гораздо больше у «Белагропромбанка» — восемь часов.
На официальном сайте финучреждения обращается внимание на то, что в связи с проведением технических работ 6 апреля с 00:00 до 08:00 будет отсутствовать доступ к функционалу дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц («Интернет-Клиент» и «Мобильный банк»).
Также будут недоступны следующие сервисы клиентам — физическим лицам: использование систем дистанционного банковского обслуживания «Мобильный интернет-банкинг», «Интернет-банкинг», USSD-банкинг; использование программного комплекса «Электронная торговая площадка банков»; совершение операций погашения кредитной задолженности, пополнение вкладных (депозитных), текущих счетов банка через систему ЕРИП; совершение всех операций в инфокиосках; совершение оплаты услуг в банкоматах; оплаты услуг и совершение операций в кассах подразделений Банка; перевод по системе мгновенных платежей.
В «Сбер Банке» сообщили, что ввиду проведения срочных технологических работ «в период с 17:30 5 апреля до 8:30 8 апреля 2024 не будет выполняться обработка документов, поступивших через СДБО BS-Client».
В свою очередь «Приорбанк» уведомил своих клиентов о проведении запланированных технических работ в субботу, которые продлятся 12 часов.
«6 апреля 2024 года с 8:30 до 20:30 запланированы технические работы. В указанный промежуток времени будут недоступны для совершения операций система мгновенных платежей, интернет-банк для бизнеса и мобильное приложение Prior Business 2.0», — говорится в сообщении на официальном сайте финучреждения.
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