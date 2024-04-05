В Прикамье самым богатым главврачом оказалась директор психбольницы

Начальник «Финансово-экономического управления» Минздрава Прикамья Марина Барова расположилась на второй строчке по размеру дохода. В прошлом году ежемесячно она зарабатывала 236,8 тысяч рублей. При этом по сравнению с 2022 годом ее ее зарплата снизилась на 8,2 тысячи рублей.