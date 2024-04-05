В Прикамье самым богатым главврачом оказалась директор психбольницы

Самым богатым главным врачом в Пермском крае по итогам 2023 года стала директор Пермской краевой клинической психиатрической больницы Ольга Рогожникова. Ее средняя зарплата в месяц составила 253,6 тысяч рублей, сказано на сайте краевого Минздрава. Таким образом, по сравнению с 2022 годом зарплата Рогожниковой стала больше на 39,7 тысяч рублей.
Начальник «Финансово-экономического управления» Минздрава Прикамья Марина Барова расположилась на второй строчке по размеру дохода. В прошлом году ежемесячно она зарабатывала 236,8 тысяч рублей. При этом по сравнению с 2022 годом ее ее зарплата снизилась на 8,2 тысячи рублей.
Директор подведомственного Минздраву Центра бухгалтерского учета Маргарита Полухина в среднем зарабатывала каждый месяц 232 тысячи рублей. За год ее зарплата выросла на 8,4 тысячи рублей. В целом отмечается рост зарплат главных врачей в Прикамье.