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Строительство метро не планируется в Щербинках в Нижнем Новгороде

Однако мэр Нижнего Новгорода не исключил, что в будущем этим вопросом могут заняться.

Источник: Комсомольская правда

Строительство метрополитена не планируется в Щербинках в Нижнем Новгороде. Об этом глава города Юрий Шалабаев рассказал в прямом эфире открытого информационного пространства МедиаТок 5 апреля.

— Аппетит приходит во время еды, — улыбнулся мэр. — Это правильно, я тоже мечтаю о метро в Щербинках. Думаю, что оно когда-то в будущем появится, но сейчас конкретно никаких проектов, естественно, нет. Может когда-то в будущем метро будет в Щербинках, и в Верхних Печёрах, и в сторону аэропорта по автозаводской линии продлим. Но это всё когда-то в будущем.

Напомним, что подготовка к строительству метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде завершится к середине 2024 года.

Также центр Сормова в Нижнем Новгороде могут расширить после строительства новой станции метро Станционной.

Ранее стало известно, что нижегородцы выбрали имена для тоннелепроходческих щитов.

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строительство