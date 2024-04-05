Строительство метро не планируется в Щербинках в Нижнем Новгороде

— Аппетит приходит во время еды, — улыбнулся мэр. — Это правильно, я тоже мечтаю о метро в Щербинках. Думаю, что оно когда-то в будущем появится, но сейчас конкретно никаких проектов, естественно, нет. Может когда-то в будущем метро будет в Щербинках, и в Верхних Печёрах, и в сторону аэропорта по автозаводской линии продлим. Но это всё когда-то в будущем.